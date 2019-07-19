В Челябинске ребенок упал в яму, которую вырыли для замены труб и бросили
Журналист из Челябинска Андрей Романов рассказал об инциденте, который случился в его дворе. За домом по улице Братьев Кашириных, 95 раскопали две ямы, чтобы поменять трубы.
— Они не огорожены. Раскопали неделю назад и забыли. При мне упал туда малыш. Отделался ушибами, — рассказал Андрей Романов у себя в фейсбуке.
Челябинец позвонил в управляющую компанию, чтобы коммунальщики приняли меры. Но его перенаправили в теплосетевую организацию.
— 20 раз пытался пообщаться с диспетчером — безрезультатно. Звоню в приемную, барышня говорит: «Звоните диспетчеру». Звоню в администрацию района: «Звоните в теплосети». Кому я деньги плачу за ЖКХ? — добавил Романов.
Ранее в администрации Челябинска поднимали вопрос о раскопках. В этом году по всему городу вырыли много ям, чтобы менять трубы, но закапывать их не спешат.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU