2019-07-19T06:48:35+03:00
Общество

В Челябинске ребенок упал в яму, которую вырыли для замены труб и бросили

Неравнодушный горожанин попытался найти ответственных, но бюрократическая вереница не дала этого сделать
Андрей АБРАМОВ
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Яму вырыли и не огородили. Фото: Андрей РОМАНОВЯму вырыли и не огородили. Фото: Андрей РОМАНОВ
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Журналист из Челябинска Андрей Романов рассказал об инциденте, который случился в его дворе. За домом по улице Братьев Кашириных, 95 раскопали две ямы, чтобы поменять трубы.

— Они не огорожены. Раскопали неделю назад и забыли. При мне упал туда малыш. Отделался ушибами, — рассказал Андрей Романов у себя в фейсбуке.

Челябинец позвонил в управляющую компанию, чтобы коммунальщики приняли меры. Но его перенаправили в теплосетевую организацию.

— 20 раз пытался пообщаться с диспетчером — безрезультатно. Звоню в приемную, барышня говорит: «Звоните диспетчеру». Звоню в администрацию района: «Звоните в теплосети». Кому я деньги плачу за ЖКХ? — добавил Романов.

Ранее в администрации Челябинска поднимали вопрос о раскопках. В этом году по всему городу вырыли много ям, чтобы менять трубы, но закапывать их не спешат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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