Чтобы не платить по долгам, жительница Челябинска семь раз меняла имя

СЕГОДНЯ 07:49 2019-07-19T07:49:49+03:00

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Судебные приставы Калининского района Челябинска провели детективное расследование, чтобы отыскать задолжавшую 300 тысяч рублей горожанку. Это деньги за неоплаченные налоги и коммуналку.

— Женщина казалась неуловимой. Наши сотрудники едва не запутались в ее многочисленных сменах фамилий и отчеств. Сначала она поменяла документы, выйдя замуж, а после развода смена персональных данных стала какой-то манией, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Челябинка за девять лет пять раз меняла фамилии и отчества — с каждым разом они становились все изысканней и благозвучней. Она была Мариной Романовной, затем Леопольдовной, Гербертовной, Игоревной, Эдвардовной. С последним отчеством она и осталась при очередной — седьмой, смене фамилии, которая произошла в связи со вторым браком, и под которой ее все-таки нашли.

— Ее второй муж, который и погасил за нее долги, опроверг мнение, что смена фамилий связана с попыткой избежать встреч с приставами. По его убеждению, 43-летняя супруга несколько инфантильна, что и стало причиной ее частых смен фамилий и отчеств, но теперь он не позволит ей этого делать, а за ее долговыми историями будет следить лично, — добавили приставы.

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ИСТОЧНИК KP.RU