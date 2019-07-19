Чтобы не платить по долгам, жительница Челябинска семь раз меняла имя
Судебные приставы Калининского района Челябинска провели детективное расследование, чтобы отыскать задолжавшую 300 тысяч рублей горожанку. Это деньги за неоплаченные налоги и коммуналку.
— Женщина казалась неуловимой. Наши сотрудники едва не запутались в ее многочисленных сменах фамилий и отчеств. Сначала она поменяла документы, выйдя замуж, а после развода смена персональных данных стала какой-то манией, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.
Челябинка за девять лет пять раз меняла фамилии и отчества — с каждым разом они становились все изысканней и благозвучней. Она была Мариной Романовной, затем Леопольдовной, Гербертовной, Игоревной, Эдвардовной. С последним отчеством она и осталась при очередной — седьмой, смене фамилии, которая произошла в связи со вторым браком, и под которой ее все-таки нашли.
— Ее второй муж, который и погасил за нее долги, опроверг мнение, что смена фамилий связана с попыткой избежать встреч с приставами. По его убеждению, 43-летняя супруга несколько инфантильна, что и стало причиной ее частых смен фамилий и отчеств, но теперь он не позволит ей этого делать, а за ее долговыми историями будет следить лично, — добавили приставы.
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ИСТОЧНИК KP.RU