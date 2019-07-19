Вооруженный ножом налетчик напал на женщину возле больницы в Копейске
Днем 18 июля наряду группы задержания Росгвардии в Копейске поступил сигнал тревоги с одного из охраняемых объектов. Бойцы выдвинулись в сквер возле больницы на Бажова. Здесь их встретила челябинка, которая рассказала, что на нее напали.
Налетчик пригрозил ножом и потребовал денег. Женщина отдала 800 рублей, после чего разбойник сбежал.
— Получив приметы подозреваемого, наши сотрудники принялись отрабатывать близлежащую территорию. В течение получаса вооруженный ножом мужчина был обнаружен и задержан по этой же улице, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
Подозреваемому 38 лет. Родом он из Копейска. Сейчас с ним работают полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU