Дело сына депутата, который сбил насмерть двух человек в Челябинской области, передали в спецотдел
Резонансное ДТП случилось 15 июля в поселке Кунашак. Спортивная Toyta Mark II насмерть снесла двух людей. За рулем был сын депутата местного собрания Руслан Имангулов. Стало известно, что уголовное дело водителя передали в спецотдел по расследованию аварий главного следственного управления областной полиции. Ранее им занимался местный отдел МВД.
— Это было сделано в связи со сложностью доказывания. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств аварии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Местные жители боялись, что дело могут замять. Хотя другие говорят, что отец парня — обычный бизнесмен и занимается общественной работой в родном селе и особо влияния на органы не имеет. Его сын за три года водительского стажа успел заработать 50 штрафов.
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Сын депутата насмерть сбил сбил двух человек в Челябинской области
ИСТОЧНИК KP.RU