2019-07-19T08:45:39+03:00
Происшествия

Дело сына депутата, который сбил насмерть двух человек в Челябинской области, передали в спецотдел

В полиции говорят, что предстоит серьезное расследование
Андрей АБРАМОВ
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Руслан получил права в 18 лет. Фото: УГИБДД по Челябинской области/Личная страница героя публикации в соцсетиРуслан получил права в 18 лет. Фото: УГИБДД по Челябинской области/Личная страница героя публикации в соцсети
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Резонансное ДТП случилось 15 июля в поселке Кунашак. Спортивная Toyta Mark II насмерть снесла двух людей. За рулем был сын депутата местного собрания Руслан Имангулов. Стало известно, что уголовное дело водителя передали в спецотдел по расследованию аварий главного следственного управления областной полиции. Ранее им занимался местный отдел МВД.

— Это было сделано в связи со сложностью доказывания. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств аварии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Местные жители боялись, что дело могут замять. Хотя другие говорят, что отец парня — обычный бизнесмен и занимается общественной работой в родном селе и особо влияния на органы не имеет. Его сын за три года водительского стажа успел заработать 50 штрафов.

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Сын депутата насмерть сбил сбил двух человек в Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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