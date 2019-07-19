2019-07-19T09:00:12+03:00
Общество

Из-за празднования Дня металлурга в Челябинске перекроют улицы

Водителям личных авто лучше спланировать маршрут заранее
Андрей АБРАМОВ
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Несколько улиц закроют в Металлургическом районе Челябинска.Несколько улиц закроют в Металлургическом районе Челябинска.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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20 июля в Челябинске будут отмечать День металлурга. Главные мероприятия запланированы в Металлургическом районе. В связи с этим будет закрыто движение по нескольким улицам. Об этом сообщает администрация Челябинска.

Движение закроют на участках:

— по Жукова от Богдана Хмельницкого до 1-го Спутника;

— по улице 1-го Спутника от Жукова до Дегтярева;

— по от Богдана Хмельницкого до 60-летия Октября;

— по Коммунистической от Дегтярева до Сталеваров.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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