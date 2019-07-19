Из-за празднования Дня металлурга в Челябинске перекроют улицы
20 июля в Челябинске будут отмечать День металлурга. Главные мероприятия запланированы в Металлургическом районе. В связи с этим будет закрыто движение по нескольким улицам. Об этом сообщает администрация Челябинска.
Движение закроют на участках:
— по Жукова от Богдана Хмельницкого до 1-го Спутника;
— по улице 1-го Спутника от Жукова до Дегтярева;
— по от Богдана Хмельницкого до 60-летия Октября;
— по Коммунистической от Дегтярева до Сталеваров.
Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU