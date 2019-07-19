После рейдов по теплицам и рынкам Челябинской области полиция возбудила сотни дел

СЕГОДНЯ 09:01 2019-07-19T09:04:36+03:00

Силовики устроили массовые рейды в тепличных хозяйствах региона. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

У мигрантов нашли наркотики, оружие, а многие находились в стране нелегально

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В Челябинской области провели масштабную операцию «Нелегал — 2019». Вместе работали ФСБ, полиция, ОМОН Росгвардии. Силовики устроили тотальные проверки мест скопления мигрантов в регионе. Прежде всего, это тепличные хозяйства, рынки и стройки.

Количество нарушений поражает. После ревизии выписали свыше 300 штрафов. Наказывают за работу без патентов и нарушения режима пребывания в стране. Казна должна пополниться на 580 тысяч рублей. Если, конечно, мигранты заплатят.

— Также возбуждено 39 уголовных дел за фиктивную регистрацию, незаконный оборот наркотиков и оружия. Принято 29 решений о выдворении иностранцев, — сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Также во время проверок нашли трех граждан, которые числятся в федеральном розыске.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/721081" frameborder="0"></iframe> Рейд силовиков по теплицам.Видео: ГУ МВД России по Челябинской области

ИСТОЧНИК KP.RU