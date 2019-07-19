Боксеры устроят драку в центре Челябинска
22 июля в Челябинске отметят День Российского бокса. Ринг установят на Театральной площади у драмтеатра. В программе — праздничный концерт, флешмоб воспитанников спортшкол и матчевая встреча сборных команд Челябинской области и команды России по боксу.
Начало массовой тренировки на Театральной площади запланировано на 11:00. А в 19:00 начнется матчевая встреча сборных. В ней примут участие молодые, но титулованные боксеры.
— Отметим, что в связи с проведением культурно-массовых мероприятий парковка на Театральной площади будет закрыта с 16:00 21 июля до 23:00 22 июля. Также 22 июля с 9:00 до 12:30 будет приостановлено движение общественного транспорта по улице Тимирязева, — сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
Вход на мероприятие свободный.
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