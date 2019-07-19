2019-07-19T09:53:09+03:00
Происшествия

Вооруженный ножом разгуливал возле базы ОМОН в Челябинске

Его обезвредили спецназовцы
Андрей АБРАМОВ
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Спецназ обезвредил вооруженного челябинца. Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской областиСпецназ обезвредил вооруженного челябинца. Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области
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На улице Василевского в Челябинске дислоцируется ОМОН. Днем 18 июля к дежурному на КПП подбежал взволнованный прохожий. Рассказал, что по улице расхаживает странный тип и размахивает ножом.

Проверять слова обратившегося пошли бойцы ОМОНа. Действительно, по улице бродил пьяный мужчина, вооруженный холодным оружием.

— Росгвардейцы потребовали поднять руки вверх и заложить их за голову. Законные требования сотрудников правонарушитель проигнорировал. Применив боевые приемы, спецназовцы задержали мужчину, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Сейчас с ним работают полицейские. Известно, что мужчине 33 года, он уже был судим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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