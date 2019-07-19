Еще один ребенок утонул на озере в Челябинской области
Очередная трагедия на воде случилась 18 июля в Челябинской области. Вечером на озере Большой Бугодак Верхнеуральского района утонул восьмилетний мальчик. По предварительным данным, на пляж он пришел без родителей.
Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается следственный комитет. Очевидцы сообщили, что ребенок купался в озере со сверстником.
— Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU