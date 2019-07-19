2019-07-19T09:58:48+03:00
Происшествия

Еще один ребенок утонул на озере в Челябинской области

Обстоятельства смерти установит следственный комитет
Андрей АБРАМОВ
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Это уже 13-й ребенок, утонувший в Челябинской области с начала купального сезона.Это уже 13-й ребенок, утонувший в Челябинской области с начала купального сезона.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Очередная трагедия на воде случилась 18 июля в Челябинской области. Вечером на озере Большой Бугодак Верхнеуральского района утонул восьмилетний мальчик. По предварительным данным, на пляж он пришел без родителей.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается следственный комитет. Очевидцы сообщили, что ребенок купался в озере со сверстником.

— Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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