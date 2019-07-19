2019-07-19T10:12:49+03:00
Происшествия

Полицейский поймал ребенка, которого пьяный отец кинул на асфальт в Челябинске

Младенец, которому от роду месяц, едва не погиб
Андрей АБРАМОВ
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Полицейский поймал ребенка, которого отец кинул на асфальт.Полицейский поймал ребенка, которого отец кинул на асфальт.Фото: Олег ЗОЛОТО
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25-летнего жителя Челябинска обвиняют в покушении на жизнь младенца. Едва не погибший мальчик приходится ему сыном. Отец кинул ребенка на асфальт.

Инцидент случился 10 июля в Металлургическом районе. Молодая семья гуляла со своим ребенком. Правда глава семейства был пьяным. Супруги поссорились. Тогда отец схватил месячного ребенка и стал угрожать, что бросит его на землю и убьет.

— Женщина вызвала наряд полиции, который задержал обвиняемого. В ходе задержания обвиняемый бросил ребенка, но сотрудник полиции смог его поймать. Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

За покушения на жизнь младенца грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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