Полицейский поймал ребенка, которого пьяный отец кинул на асфальт в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-19T10:12:49+03:00

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25-летнего жителя Челябинска обвиняют в покушении на жизнь младенца. Едва не погибший мальчик приходится ему сыном. Отец кинул ребенка на асфальт.

Инцидент случился 10 июля в Металлургическом районе. Молодая семья гуляла со своим ребенком. Правда глава семейства был пьяным. Супруги поссорились. Тогда отец схватил месячного ребенка и стал угрожать, что бросит его на землю и убьет.

— Женщина вызвала наряд полиции, который задержал обвиняемого. В ходе задержания обвиняемый бросил ребенка, но сотрудник полиции смог его поймать. Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

За покушения на жизнь младенца грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU