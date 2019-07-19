Пятилетняя девочка выжила после сильнейшего удара током в Челябинской области
Инцидент случился в поселке Магнитка Кусинского района. Здесь от удара током едва не погибла пятилетняя девочка. Вместе с подружками она играла на улице. Ребятня решила изучить местную трансформаторную будку.
Как назло дверь подстанции оказалась незаперта. Девочка полезла внутрь, схватилась за один из контактов и получила мощнейший удар током.
— Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Будет установлено ответственное лицо, которое не убедилось, что дверь на подстанцию заперта. Расследование дела на контроле руководителя управления. Ребенок воспитывается в неблагополучной семье, направлено обращение о принятии мер соцподдержки и оказании необходимой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
По статье виновному грозит до одного года лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU