2019-07-19T10:41:01+03:00
Происшествия

Пятилетняя девочка выжила после сильнейшего удара током в Челябинской области

Возбуждено уголовное дело
Андрей АБРАМОВ
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Пятилетняя девочка выжила после мощнейшего удара током.Пятилетняя девочка выжила после мощнейшего удара током.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Инцидент случился в поселке Магнитка Кусинского района. Здесь от удара током едва не погибла пятилетняя девочка. Вместе с подружками она играла на улице. Ребятня решила изучить местную трансформаторную будку.

Как назло дверь подстанции оказалась незаперта. Девочка полезла внутрь, схватилась за один из контактов и получила мощнейший удар током.

— Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Будет установлено ответственное лицо, которое не убедилось, что дверь на подстанцию заперта. Расследование дела на контроле руководителя управления. Ребенок воспитывается в неблагополучной семье, направлено обращение о принятии мер соцподдержки и оказании необходимой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По статье виновному грозит до одного года лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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