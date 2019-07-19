На Южном Урале прокуратура проверила стройплощадку, где на башенном кране играли дети

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-19T10:40:55+03:00

Один из мальчиков чуть не сорвался вниз Фото: vk.com "Копейск в теме"

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Прокуратура проверила сообщения СМИ о подростках, забравшихся на строительный кран. Инцидент произошел на прошлой неделе, 9 июля в Копейске. Несколько школьников лет 12-13, проникли на стройку и, рискуя жизнью, поднялись на башенный кран, высотой с «десятиэтажку». При этом один из мальчиков чуть не сорвался вниз. Опасные игры попали на камеру очевидцев.

Прокуратура Копейска организовала проверку на строительном объекте и обнаружила в ограждении стройплощадки лазейки, через которые можно беспрепятственно попасть территорию стройки.

— Это обстоятельство создает угрозу для жизни и здоровья работников предприятия и посторонних лиц, — сообщили в ведомстве.

По результатам проверки директору организации-застройщика внесено представление. По требованию прокуратуры он должен устранить обнаруженные нарушения и привлечь к ответственности виновных лиц.

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