На Южном Урале прокуратура проверила стройплощадку, где на башенном кране играли дети
Прокуратура проверила сообщения СМИ о подростках, забравшихся на строительный кран. Инцидент произошел на прошлой неделе, 9 июля в Копейске. Несколько школьников лет 12-13, проникли на стройку и, рискуя жизнью, поднялись на башенный кран, высотой с «десятиэтажку». При этом один из мальчиков чуть не сорвался вниз. Опасные игры попали на камеру очевидцев.
Прокуратура Копейска организовала проверку на строительном объекте и обнаружила в ограждении стройплощадки лазейки, через которые можно беспрепятственно попасть территорию стройки.
— Это обстоятельство создает угрозу для жизни и здоровья работников предприятия и посторонних лиц, — сообщили в ведомстве.
По результатам проверки директору организации-застройщика внесено представление. По требованию прокуратуры он должен устранить обнаруженные нарушения и привлечь к ответственности виновных лиц.
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