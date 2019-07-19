Грузовик с холодильниками для пива влетел в фуру на трассе в Челябинской области
Днем 18 июля на трассе Челябинск-Троицк столкнулись два грузовика. Авария случилась в Увельском районе. 28-летний водитель «Газели», которая была загружена холодильниками для напитков, не рассчитал скорость и врезался в прицеп МАЗа.
За рулем второго большегруза был 44-летний мужчина из Кахастана. Он не пострадал. Водитель «Газели» погиб.
— Его пассажир, 23-летний молодой человек, ранен и был госпитализирован. Установлено, что погибший водитель имеет стаж вождения три года, проживает в Пласте, — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU