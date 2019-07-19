2019-07-19T11:12:00+03:00
Происшествия

Грузовик с холодильниками для пива влетел в фуру на трассе в Челябинской области

Водитель погиб
Андрей АБРАМОВ
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Смертельная авария случилась в Увельском районе. Фото: УГИБДД по Челябинской областиСмертельная авария случилась в Увельском районе. Фото: УГИБДД по Челябинской области
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Днем 18 июля на трассе Челябинск-Троицк столкнулись два грузовика. Авария случилась в Увельском районе. 28-летний водитель «Газели», которая была загружена холодильниками для напитков, не рассчитал скорость и врезался в прицеп МАЗа.

За рулем второго большегруза был 44-летний мужчина из Кахастана. Он не пострадал. Водитель «Газели» погиб.

— Его пассажир, 23-летний молодой человек, ранен и был госпитализирован. Установлено, что погибший водитель имеет стаж вождения три года, проживает в Пласте, — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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