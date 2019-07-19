Из-за жары в Челябинской и Курганской областях фурам запретили выезжать на трассы
19 июля в Челябинской и Курганской областях продолжает стоят жара. Из-за аномальных температур решено ограничить движение большегрузов по федеральным трассам. Об этом сообщает управление дорог «Южный Урал».
Ограничение вводится с 13.00 до 22.00 по местному времени.
Какие дороги закрыты в Челябинской области
М-5 «Урал» Москва — Челябинск от границы с Башкортостаном, включая Подъезд к Екатеринбургу (1 548-1 871 км);
А-310 Челябинск — Троицк — до границы с Казахстаном не принимает большегрузы на участке с 16-го по 146-й километр;
трасса Р-254 «Иртыш» закрыта на участке 12-55 км в Челябинской области.
В Курганской области
Р-254 (55-465 км);
подъезд к Тюмени (0-91; на Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган (125-356).
Пожаловаться на фуру на федеральной трассе можно по номерам круглосуточной службы «УралАвтодор»: 8-912-790-03-74; 8-922-700-02-09.
Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей круглосуточном работает телефон диспетчерская упрдор «Южный Урал» (351) 266-65-63.
ИСТОЧНИК KP.RU