2019-07-19T11:46:30+03:00
Общество

Из-за жары в Челябинской и Курганской областях фурам запретили выезжать на трассы

Ограничение действует до десяти часов вечера
Андрей АБРАМОВ
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Фурам в Челябинской и Курганской областях запретили ездить по федеральным трассам.Фурам в Челябинской и Курганской областях запретили ездить по федеральным трассам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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19 июля в Челябинской и Курганской областях продолжает стоят жара. Из-за аномальных температур решено ограничить движение большегрузов по федеральным трассам. Об этом сообщает управление дорог «Южный Урал».

Ограничение вводится с 13.00 до 22.00 по местному времени.

Какие дороги закрыты в Челябинской области

М-5 «Урал» МоскваЧелябинск от границы с Башкортостаном, включая Подъезд к Екатеринбургу (1 548-1 871 км);

А-310 Челябинск — Троицк — до границы с Казахстаном не принимает большегрузы на участке с 16-го по 146-й километр;

трасса Р-254 «Иртыш» закрыта на участке 12-55 км в Челябинской области.

В Курганской области

Р-254 (55-465 км);

подъезд к Тюмени (0-91; на Р-354 Екатеринбург — ШадринскКурган (125-356).

Пожаловаться на фуру на федеральной трассе можно по номерам круглосуточной службы «УралАвтодор»: 8-912-790-03-74; 8-922-700-02-09.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей круглосуточном работает телефон диспетчерская упрдор «Южный Урал» (351) 266-65-63.

ИСТОЧНИК KP.RU

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