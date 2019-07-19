Житель Челябинска оставил один миллион рублей в машине и деньги украли
29-летний житель Челябинска написал заявление в полицию. В своей машине он оставил сумку, в которой лежал один миллион рублей. Автовладелец отлучился по делам, а когда вернулся — сумки денег не было.
Неизвестный просто выбил стекло и схватил пакет с пассажирского сиденья. Неизвестно, знал ли налетчик о крупной сумме в машине или действовал наудачу. Оперативники за пару дней вычислили подозреваемого.
— Им оказался ранее судимый местный житель, 1977 года рождения. Возбуждено уголовное дело за кражу. Максимальная санкция статьи предусматривает до десяти лет колонии, — сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU