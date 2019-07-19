Житель Челябинска оставил один миллион рублей в машине и деньги украли

19 Июль 11:55 2019-07-19T11:55:12+03:00

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29-летний житель Челябинска написал заявление в полицию. В своей машине он оставил сумку, в которой лежал один миллион рублей. Автовладелец отлучился по делам, а когда вернулся — сумки денег не было.

Неизвестный просто выбил стекло и схватил пакет с пассажирского сиденья. Неизвестно, знал ли налетчик о крупной сумме в машине или действовал наудачу. Оперативники за пару дней вычислили подозреваемого.

— Им оказался ранее судимый местный житель, 1977 года рождения. Возбуждено уголовное дело за кражу. Максимальная санкция статьи предусматривает до десяти лет колонии, — сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU