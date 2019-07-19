В лобовой аварии на трассе под Челябинском разбились несколько южноуральцев

19 Июль 12:42 2019-07-19T12:44:05+03:00

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Вечером 18 июля на трассе Долгодеревенское-Кыштым в Сосновском районе произошло столкновение авто. RAV4 выехал на встречку и столкнулся с отечественной «семеркой». После удара паркетник отлетел в другой кроссовер Huindai Tucson.

— Водитель второй иномарки скончался на месте аварии. Ему было 46 лет. 60-летний хозяин автомобиля RAV4 и его пассажир, 64-летняя женщина, госпитализированы, — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

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