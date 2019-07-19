Пьяная жительница Челябинска едва не утонула на озере Смолино
В южноуральской столице стоит жара и почти каждый день на водоемах происходят инциденты. Так, в четверг, 18 июля, на озере Смолино, в пяти метрах от берега, стала захлебываться женщина, на вид 30-35 лет.
— Это заметили сотрудники мобильного поста №3, дежурившие на пляже. Спасатели оперативно отреагировали на происшествие и вытащили женщину на берег. По предварительным данным, пострадавшая находилась в состоянии опьянения, — рассказали в пресс-службе УБЖД Челябинска.
От медицинской помощи челябинка отказалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU