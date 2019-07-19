Редких обезьян контрабандой пытались ввезти в Челябинскую область
На границе с Казахстаном таможенники остановили легковушку для досмотра. За рулем была дама. Ее авто осмотрели и заметили внутри несколько кошачьих переносок. Женщину попросили показать, есть ли кто в клетках. Оказалось, что внутри теснились шесть обезьянок.
Путешественница везла белоруких и одноцветных гиббонов и двух яванских макак. Стоимость животных превышает 3,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело за контрабанду особо ценных диких животных. По статье грозит крупный штраф и до семи лет колонии.
— Животные попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Их ввоз возможен только при наличии разрешительного документа, которого у задержанных не оказалось, — сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Сейчас обезьян передали в зоопарк, где их кормят из бутылочки и балуют фруктами.
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ИСТОЧНИК KP.RU