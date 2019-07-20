Сколько южноуральцев получают зарплату больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-20T08:42:12+03:00

Сумму с шестью нулями в Челябинской области зарабатывают 148 человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Росстат обнародовал результаты исследования заработных плат россиян. Специалисты подсчитали количество работающих граждан с зарплатой больше одного миллиона рублей в месяц. Таких оказалось немного.

Сумму с шестью нулями в нашей стране зарабатывают 11 287 человек.

Согласно данным исследования в Челябинской области проживает 148 работников-миллионеров. А в соседней Курганской всего 3 человека зарабатывают больше миллиона в месяц. Для сравнения — в одной только Москве эксперты насчитали 6791 трудящихся миллионеров.

Росстат выяснил, что зарплату больше 1 млн рублей получают работники культуры, спорта, организации досуга и развлечений, а также производители нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарств.

- Больше всего работников с миллионной зарплатой связаны с торговлей и ремонтом транспорта, а меньше в сфере водоснабжения и утилизации отходов, - говорится в сообщении ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU