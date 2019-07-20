Сколько южноуральцев получают зарплату больше миллиона рублей
Росстат обнародовал результаты исследования заработных плат россиян. Специалисты подсчитали количество работающих граждан с зарплатой больше одного миллиона рублей в месяц. Таких оказалось немного.
Сумму с шестью нулями в нашей стране зарабатывают 11 287 человек.
Согласно данным исследования в Челябинской области проживает 148 работников-миллионеров. А в соседней Курганской всего 3 человека зарабатывают больше миллиона в месяц. Для сравнения — в одной только Москве эксперты насчитали 6791 трудящихся миллионеров.
Росстат выяснил, что зарплату больше 1 млн рублей получают работники культуры, спорта, организации досуга и развлечений, а также производители нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарств.
- Больше всего работников с миллионной зарплатой связаны с торговлей и ремонтом транспорта, а меньше в сфере водоснабжения и утилизации отходов, - говорится в сообщении ведомства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
Подпиши
ИСТОЧНИК KP.RU