На платных пляжах Челябинска нет спасателей и гниет дохлая рыба

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-20T10:48:03+03:00

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После череды смертельных случаев на челябинских водоемах участники движения «Челябинский урбанист» решили осмотреть пляжи, на которых советует купаться администрация.

Оказалось, что на половине из них нарушается водный кодекс

— Здесь все заросло. На берегу лежит дохлая рыба. При этом здесь берут деньги за доступ к воде. Это незаконно вместе со всеми заборами, — пишет на своей страничке в социальной сети активист движения Лев Владов.

На берегу лежит дохлая рыба vk.com "Челябинский урбанист"

Кроме того, общественники не заметили ни одного спасателя, побывав на пляжах шершневского водохранилища.

По их словам, спасатели работали только на бесплатном городском пляже. На платных пляжах ни одного спасателя на вышках не было.

— Все пляжи, которые мы посетили, вызывают чувство отвращения. Сегодня, если горожанин захочет побыть у воды в городе, ему придется на ржавом ПАЗике ехать на территорию, оцепленную забором из профлиста, где на берегу его будут ждать сорняки и дохлая рыба. Нет, спасибо, лучше в пруду или карьере. Так и тонут наши дети, — делает вывод Лев Владов.

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ИСТОЧНИК KP.RU