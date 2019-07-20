В Челябинске при странных обстоятельствах пропал инкассатор

20 Июль 12:22 2019-07-20T12:22:40+03:00

Мужчину не могут найти уже больше недели

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Челябинец Иван Фролов уехал на рыбалку 11 июля. Предположительно мужчина отправился на своем автомобиле на озеро Касарги. В этот же день Иван прислал жене фото с водоема. А ночью его задержали сотрудники ГИБДД. Мужчина находился за рулем в нетрезвом виде. Машину отправили на штрафстоянку. А куда делся хозяин никто не знает. Телефон Ивана не отвечает.

По словам родных, Иван Фролов работает инкассатором. В день исчезновения он получил зарплату. Деньги поступили на его банковскую карту. Но он их не тронул. Карточку нашли в машине. Списаний с нее не было.

Родственники описывают Ивана, как человека ответственного. Алкоголем он не злоупотребляет. Работу не прогуливает. Дома его ждут жена и двое детей.

На вид пропавшему мужчине 40-45 лет, худощавого телосложения, на животе шрамы от операции. Был одет в синюю футболку, клетчатые желтые шорты, сланцы и желтую бейсболку.

Информацию о местонахождении Ивана Фролова можно сообщить в любой отдел полиции, а также по номерам телефонов: 02, +7 900 095 52 67 (Татьяна) или +7 902 604 56 10 (Ирина).

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ИСТОЧНИК KP.RU