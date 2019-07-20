На Южном Урале неизвестный водитель сбил 17-летнюю девушку и скрылся

20 Июль 12:59 2019-07-20T12:59:10+03:00

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Инцидент произошел в Миассе днем 19 июля. Неподалеку от дома 44 по улице Романенко неизвестный водитель сбил девушку-пешехода. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

— В результате происшествия девушка получила телесные повреждения. Ей было назначено амбулаторное лечение. Водитель с места аварии скрылся, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Миасса.

Полицейские пытаются установить марку автомобиля и личность нарушителя. Очевидцев происшествия, а также всех, кто что что-либо знает о водителе и его местонахождении, просят обратиться в ОГИБДД по телефонам: 8 (3513) 299-600 и 8 (3513) 299-620.

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ИСТОЧНИК KP.RU