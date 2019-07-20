2019-07-20T12:59:10+03:00
Происшествия

На Южном Урале неизвестный водитель сбил 17-летнюю девушку и скрылся

Она переходила дорогу по «зебре»
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Девушка получила травмы и находится в больнице Фото: Анатолий ЖДАНОВДевушка получила травмы и находится в больнице Фото: Анатолий ЖДАНОВФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в Миассе днем 19 июля. Неподалеку от дома 44 по улице Романенко неизвестный водитель сбил девушку-пешехода. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

— В результате происшествия девушка получила телесные повреждения. Ей было назначено амбулаторное лечение. Водитель с места аварии скрылся, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Миасса.

Полицейские пытаются установить марку автомобиля и личность нарушителя. Очевидцев происшествия, а также всех, кто что что-либо знает о водителе и его местонахождении, просят обратиться в ОГИБДД по телефонам: 8 (3513) 299-600 и 8 (3513) 299-620.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В южноуральца ударила молния на праздновании Дня города
В Челябинске на площади Революции открылся скейт-парк
В Зауралье брошенный с балкона окурок упал в коляску с грудным ребенком
Вооруженный ножом мужчина в камуфляже нападал на прохожих в Челябинске
Южноуральцы сообщают о гигантской пробке на трассе М5
В Челябинске столкнулись легковой автомобиль и троллейбус
«Отмечал День металлурга»: в Челябинской области погиб рабочий
«Чтобы не перепутать!»: в Челябинске квитанции за свет станут большими и зелеными
В Челябинске при странных обстоятельствах пропал инкассатор
Путин пообещал выделить деньги на реконструкцию аэропорта в Магнитогорске
На платных пляжах Челябинска нет спасателей и гниет дохлая рыба
Грозы и шквалистый ветер накроют Южный Урал
Сколько южноуральцев получают зарплату больше миллиона рублей
В Миассе пропала школьница, прилетевшая к отцу из Красноярска
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
Редких обезьян контрабандой пытались ввезти в Челябинскую область
«Гроссмейстеры» в колониях Челябинской области сыграли в шахматы по видеосвязи
ГИБДД массово проверяет водителей в Челябинской области
ВТБ запускает новую программу структурных облигаций
В МЧС назвали причину пожара в психбольнице Магнитогорска
Новый ректор ЧелГУ начнет работу на следующей неделе
Пьяная жительница Челябинска едва не утонула на озере Смолино
Бесправника на мотоцикле сбили насмерть в Челябинской области
В лобовой аварии на трассе под Челябинском разбились несколько южноуральцев