На Южном Урале неизвестный водитель сбил 17-летнюю девушку и скрылся
Инцидент произошел в Миассе днем 19 июля. Неподалеку от дома 44 по улице Романенко неизвестный водитель сбил девушку-пешехода. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
— В результате происшествия девушка получила телесные повреждения. Ей было назначено амбулаторное лечение. Водитель с места аварии скрылся, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Миасса.
Полицейские пытаются установить марку автомобиля и личность нарушителя. Очевидцев происшествия, а также всех, кто что что-либо знает о водителе и его местонахождении, просят обратиться в ОГИБДД по телефонам: 8 (3513) 299-600 и 8 (3513) 299-620.
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ИСТОЧНИК KP.RU