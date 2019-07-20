«Чтобы не перепутать!»: в Челябинске квитанции за свет станут большими и зелеными

20 Июль 14:18 2019-07-20T14:19:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале августа челябинцы найдут в своих почтовых ящиках необычные квитанции. Счет за электричество напечатают на листе формата А4. На лицевой стороне появится широкий зеленый прямоугольник с надписью: «Плати по зеленой». Кроме этого сама квитанция будет сложена конвертом.

Об этом горожанам рассказали в компании нового поставщика электроэнергии «Уралэнергосбыт».

— Такой необычный вид квитанции позволит челябинцам не потерять ее в ворохе других платежек. К тому же так людям будет проще понять по какой из квитанций платить. Ведь поставщик электроэнергии за последнее время сменился несколько раз, и многие просто запутались, — рассказали в компании «Уралэнергосбыт».

Оплатить счета по новым квитанциям можно будет как и раньше, через «Систему город» или «Сбербанк онлайн».

В компании напоминают, что до 30 июня платить за свет надо было ОАО «МРСК Урала». А с 1 июля обязанности уже исполняет «Уралэнергосбыт».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU