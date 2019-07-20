2019-07-20T14:19:45+03:00
Общество

«Чтобы не перепутать!»: в Челябинске квитанции за свет станут большими и зелеными

Поставщик электроэнергии показал, как будут выглядеть новые платежки
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Платежка по сгибам легко складывается в конверт Фото: vk.com "Новости"Платежка по сгибам легко складывается в конверт Фото: vk.com "Новости"
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В начале августа челябинцы найдут в своих почтовых ящиках необычные квитанции. Счет за электричество напечатают на листе формата А4. На лицевой стороне появится широкий зеленый прямоугольник с надписью: «Плати по зеленой». Кроме этого сама квитанция будет сложена конвертом.

Об этом горожанам рассказали в компании нового поставщика электроэнергии «Уралэнергосбыт».

— Такой необычный вид квитанции позволит челябинцам не потерять ее в ворохе других платежек. К тому же так людям будет проще понять по какой из квитанций платить. Ведь поставщик электроэнергии за последнее время сменился несколько раз, и многие просто запутались, — рассказали в компании «Уралэнергосбыт».

Оплатить счета по новым квитанциям можно будет как и раньше, через «Систему город» или «Сбербанк онлайн».

В компании напоминают, что до 30 июня платить за свет надо было ОАО «МРСК Урала». А с 1 июля обязанности уже исполняет «Уралэнергосбыт».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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