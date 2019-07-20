В Челябинске столкнулись легковой автомобиль и троллейбус

20 Июль 15:38 2019-07-20T15:38:28+03:00

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Авария с участием общественного транспорта произошла днем, 20 июля в Тракторозаводском районе города. На пересечении улицы Мамина и Бажова столкнулись иномарка и троллейбус с пассажирами.

Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших. На место дорожного происшествия прибыли машины МЧС и «скорой помощи».

— Водитель автомобиля «Skoda» совершил столкновение с троллейбусом на регулируемом перекрестке, — сообщают в пресс-службе МВД России по Челябинской области.

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU