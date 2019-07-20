В Зауралье брошенный с балкона окурок упал в коляску с грудным ребенком

20 Июль 19:12 2019-07-20T19:12:41+03:00

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Инцидент произошел в одной из многоэтажек по улице Чернореченская в Кургане. Жильцы верхних этажей бросили с балкона непотушенную сигарету, из-за которой пострадал маленький ребенок. Об этом в социальных сетях рассказала местная жительница.

- Хочу обратиться к курящим людям. Выбрасывайте, пожалуйста, бычки в пепельницу, а не с балкона. Сегодня прилетел бычок в коляску к моему полуторагодовалому ребенку. Получился ожог, - пишет Ксения Зотикова.

Вероятно, коляска с ребенком стояла на балконе. Судя по опубликованным в сети фото, непотушенная сигарета упала прямо на малыша. На снимке видно, что от ожога на детской ручке вздулся волдырь.

Пользователи соцсетей советуют женщине обратиться с заявлением в полицию. Есть вероятность, что сотрудники правоохранительных органов вычислят нарушителя и привлекут к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU