На Челябинскую область обрушатся град и грозы

СЕГОДНЯ 08:44 2019-07-21T08:53:22+03:00

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В ночь с субботы на воскресенье, 21 июля, начались дожди. С небольшим перерывом продолжались они утром и, по мнению Челябинского Гидрометцентра, будут идти весь день. Мокрая погода продлится до 24 июля включительно.

Кроме того, 21 июля в Челябинской области ожидаются крупный град и грозы. Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, «будет облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные, грозы, град, местами крупный». Также в области возможен сильный ветер — до 27 метров в секунду.

При этом днем температура воздуха поднимется до +26 градусов Цельсия, а на юге области — до +31. Жаркая погода продержится еще как минимум всю следующую неделю. Ниже +20 градусов температура опустится с приходом августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU