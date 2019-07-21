Жителю Челябинска, возвращавшемуся из отпуска в Анталии, стало плохо в самолете
ЧП произошло в небе во время рейса Анталия — Челябинск. Один из пассажиров сначала жаловался на сильные боли в ноге, а потом и вовсе стал терять сознание. Об этом сообщают местные СМИ.
Пассажиры и сотрудники лайнера пытались самостоятельно оказать мужчине помощь. Через час самолет приземлился, и пассажира экстренно госпитализировали в одну из местных больниц. Подробности инцидента пока неизвестны. Журналисты «Комсомольской Правды»-Челябинск" следят за развитием событием.
Неделю назад подобный инцидент случился с пассажиркой рейса Симферополь — Петербург.
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ИСТОЧНИК KP.RU