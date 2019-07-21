2019-07-21T13:30:54+03:00
Происшествия

Студент нашел чужую банковскую карту и устроил шоппинг в Зауралье

Теперь его могут посадить на шесть лет
Ирина КАРЕЛИНА
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Студент нашел чужую банковскую карту и устроил шоппинг в Зауралье. Фото из архива КПСтудент нашел чужую банковскую карту и устроил шоппинг в Зауралье. Фото из архива КПФото: Анастасия Осипова
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17 июля в полицию Зауралья обратился 33-летний житель города Шадринска. Он рассказал, что около суток назад потерял банковскую карту, но сам не заметил этого. Пропажа открылась, когда на его мобильный телефон стали приходить SMS-сообщения о покупках в разных магазинах города. До того, как мужчина заблокировал карту, кто-то уже успел потратить с нее три тысячи рублей.

А как же пин-код? Дело в том, что на этой карте стоял лимит на покупку без подтверждения. То есть, оплачивая товары на сумму до тысячи рублей, вводить пин-код не требовалось. Этим и воспользовался злоумышленник. Купил в одном магазине почти на тысячу, в другом и в третьем. А потом… его поймали.

Оказалось, что чужой банковской картой воспользовался 22-летний студент. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». За такое могут посадить на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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