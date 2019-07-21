Вместо асфальта — матрас: как в Челябинске латают дорожные ямы
Житель Челябинска сфотографировал матрас, лежащий на проезжей части. Положили его туда не просто так. Автомобилистам, по всей видимости, надоело бить машины в дорожной яме, и они мягонько ее застелили.
— Новая технология укладки асфальта. Ленинский район, ул. Дзержинского, рядом с домом 117, — подписал свое фото Сергей Сорокин в соцсети «Вконтаткте».
Мы уже не раз писали, как автомобилисты самостоятельно закладывают дорожные ямы кирпичами. А в особо глубокие втыкают ветки или предметы старой мебели — чтобы все видели и объезжали. Матрас на дороге увидели впервые.
— Асфальтик, приляг, отдохни, — иронизируют пользователи соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU