2019-07-21T16:17:11+03:00
Общество

На «диких» пляжах Челябинска зазвучат системы оповещения

Они предупредят отдыхающих об опасности
Андрей СОКОЛОВ
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На «диких» пляжах Челябинска зазвучат системы оповещенияНа «диких» пляжах Челябинска зазвучат системы оповещенияФото: Михаил ФРОЛОВ
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С начала купального сезона в Челябинске утонули уже шесть человек, в том числе дети. Все они купались в запрещенных местах. По поручению врио главы города Натальи Котовой на водоемах, не предназначенных для купания, смонтированы системы оповещения. Каждые полчаса они предупреждают отдыхающих об опасности и сообщают о количестве утонувших в этом месте. Первая система оповещения заработала на пруду Девичьи слезы, где недавно утонул мальчик.

В этом году в Челябинске работают 15 пляжей на озере Смолино, Первом озере и Шершневском водохранилище. Купание разрешено на шести из них. Это пляжи «Белый парус» и «Ясень», городской пляж на Шершнях, «Солнечный берег», «Прибой» на озере Смолино и «Восточный берег» на Первом озере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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