«И все молчат!?» В Челябинске пассажиры маршруток курят и пьют прямо в салоне

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-21T17:20:25+03:00

Некоторые пассажиры позволяют себе курить и распивать алкоголь прямо в маршрутках. Фото из архива КП. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Одна поездка на маршрутном такси принесла много неприятных впечатлений жителю Челябинска.

— Нет, ну это вообще нормально? Мужчина зашел в маршрутку с сигаретой! И водитель не заметил. Дым — на весь салон. Рядом сидят дети и пожилые люди!

Второй зашел с водкой! Люди, вы вообще знаете, что в общественных местах курить и употреблять алкоголь запрещено? — возмутился житель Челябинска в группе «ВКонтакте».

«И все молчат! Всех все устраивает!», «Так нужно было сделать им замечание, а не тут писать», — комментируют пользователи соцсети.

Однако, связываться с такими никто не хочет — себе дороже. Водители маршрутных такси говорят, что за смену у них не один, и не два таких пассажира. Мол, обычное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU