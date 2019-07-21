«И все молчат!?» В Челябинске пассажиры маршруток курят и пьют прямо в салоне
Одна поездка на маршрутном такси принесла много неприятных впечатлений жителю Челябинска.
— Нет, ну это вообще нормально? Мужчина зашел в маршрутку с сигаретой! И водитель не заметил. Дым — на весь салон. Рядом сидят дети и пожилые люди!
Второй зашел с водкой! Люди, вы вообще знаете, что в общественных местах курить и употреблять алкоголь запрещено? — возмутился житель Челябинска в группе «ВКонтакте».
«И все молчат! Всех все устраивает!», «Так нужно было сделать им замечание, а не тут писать», — комментируют пользователи соцсети.
Однако, связываться с такими никто не хочет — себе дороже. Водители маршрутных такси говорят, что за смену у них не один, и не два таких пассажира. Мол, обычное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU