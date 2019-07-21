В Челябинске бизнесмену велели снести его «Фруктов рай»

СЕГОДНЯ 17:33 2019-07-21T17:35:32+03:00

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Жители микрорайона «Парковый» продолжают борьбу с засилием незаконных торговых павильонов. Городские власти — на их стороне. Но наглости горе-бизнесменов нет предела.

— Только посетила Наталья Котова микрорайон Парковый и отметила, что необходимо наводить порядок, как через день после ее визита в 52 микрорайон на перекресток Краснопольского проспекта и ул. Александра Шмакова, на котором уже были установлены два незаконных объекта, привезли третий. Это вопиющий случай беззакония и неспособности ответственных лиц поддерживать порядок на улицах города, — пишут жители «Паркового» в соцсетях.

Городские власти тут же пообещали разобраться с нарушителем. В понедельник утром ему вручат уведомление, чтобы в течение семи дней добровольно демонтировал свой киоск с названием «Фруктовый рай».

— Но на словах ему настоятельно порекомендуют не ждать семь дней, — прокомментировал пресс-секретарь главы Челябинска Владимир Сафонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU