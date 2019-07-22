2019-07-22T07:18:59+03:00
Общество

У мэра Натальи Котовой появился новый заместитель

Назначен руководитель правового управления
Андрей АБРАМОВ
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Надежда Рыльская назначена замом Натальи Котовой.Надежда Рыльская назначена замом Натальи Котовой.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Утром 22 июля в администрации Челябинска прошло еженедельное аппаратное совещание. Перед его началом исполняющий обязанности мэра Наталья Котова объявила о кадровых назначениях.

— Надежда Рыльская назначена заместителем главы города по имущественным и правовым вопросам. Она же исполняет обязанности руководителя правового управления. Ее все хорошо знают, работает с 2007 года, — сказала Котова.

Ранее эту ставку зама занимал Сергей Чигинцев. Надежде Рыльской 36 лет, по образованию она юрист. В администрации Челябинска работала в управлении жилищной политики и была председателем комитета по управлению имуществом и земельным отношениям. Последние годы руководит правовым управлением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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