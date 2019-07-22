Президент провел встречу с Алексеем Текслером

СЕГОДНЯ 07:37 2019-07-22T07:38:59+03:00

Изменить размер текста: A A

19 июля Владимир Путин прилетал в Магнитогорск на открытие нового производства. В рамках визита, президент провел рабочую встречу с главой Челябинской области Алексеем Текслером. Политики обсудили социально-экономическое положение в регионе.

Текслер рассказал президенту о промышленной мощи Южного Урала, назвал это сильной стороной.

— Но, как бывает, сильные стороны иногда тесно связаны с проблемами. Имею в виду в первую очередь экологические вопросы. Мы сегодня с Вами обсуждали Ваши решения, закон о квотировании, ряд других инициатив. В том числе я предложил сделать челябинский экологический стандарт для того, чтобы экологическую ситуацию держать под контролем. Это крайне важно, — рассказал Алексей Леонидович.

Также глава региона поделился о планах в сферах спорта, культуры, «социалки».

— Но самое важное — это, конечно, люди. «Не люди ради экономики, а экономика ради людей» — это, собственно, тот принцип, который необходимо в настоящий момент реализовывать, — добавил Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU