В рамках саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске пройдут десятки мероприятий

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-22T08:51:20+03:00

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19 июля в Магнитогорск прилетал Владимир Путин. После открытия нового производства, президент провел рабочую встречу с главой Челябинской области Алексеем Текслером. В ее рамках обсудили проведение саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.

Президент сообщил, что в связи с увеличением числа участников часть мероприятий перенесут в Санкт-Петербург. Туда прибудут главы государств стран-участниц. В Челябинске же пройдут остальные 30 мероприятий в рамках саммитов. Вся подготовка к проведению будет реализована в полном объеме и без снижения уровня федерального финансирования.

— Это очень важно, что средства будут сохранены. Думаю, другое международное мероприятие мы в будущем проведем. Сейчас самое важное, что Челябинск будет одной из площадок председательства России в ШОС и БРИКС. Мероприятий будет действительно много. К нам приедут тысячи человек на различные форумы, в том числе в сфере культуры. Кроме того, город примет спортивные игры БРИКС. Важно, что останутся деньги, мы, действительно, направим их на развитие инфраструктуры. Мы уже это делаем: дороги, новые развязки, благоустройство, ремонт фасадов, новый аэродромный комплекс, новый аэропорт. Сэкономленные средства направим на социальную сферу, — отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU