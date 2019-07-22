2019-07-22T09:08:46+03:00
Общество

В историческом музее Южного Урала начался капитальный ремонт

На него выделили 51 млн рублей
Валентина ВАГАНОВА
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Несмотря на реконструкцию, музей работает в обычном режиме. Фото: министерство культуры Челябинской областиНесмотря на реконструкцию, музей работает в обычном режиме. Фото: министерство культуры Челябинской области
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Исторический музей Южного Урала скоро преобразится. Здесь начался капитальный ремонт в рамках подготовки города к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС. На реконструкцию выделили 51 млн рублей.

В музее отремонтируют кровлю цокольного этажа, крыльцо и отмостки, обновят помещение внутри, а также приведут в порядок прилегающую территорию и заменят систему безопасности.

— Уже началась реконструкция главного крыльца, парапетов и парадных лестниц. В ближайшее время состоится установка двух огромных витражей, которые проходят через все этажи здания. Огромные стекла заказывали в Екатеринбурге, на месте изготовят конструкции, проведут демонтаж старых и установку новых витражей, — рассказали в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

Несмотря на реконструкцию, музей будет работать в обычном режиме. Единственным неудобством для посетителей может стать перекрытый западный вход. Сейчас попасть в музей можно через западную башню, позже заходить нужно будет через восточную. Также до конца сентября закроют музей на крыше.

После ремонта в музее появится новая экспозиция под открытым небом. Она будет располагаться ближе к западному крыльцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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