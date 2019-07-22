В историческом музее Южного Урала начался капитальный ремонт
Исторический музей Южного Урала скоро преобразится. Здесь начался капитальный ремонт в рамках подготовки города к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС. На реконструкцию выделили 51 млн рублей.
В музее отремонтируют кровлю цокольного этажа, крыльцо и отмостки, обновят помещение внутри, а также приведут в порядок прилегающую территорию и заменят систему безопасности.
— Уже началась реконструкция главного крыльца, парапетов и парадных лестниц. В ближайшее время состоится установка двух огромных витражей, которые проходят через все этажи здания. Огромные стекла заказывали в Екатеринбурге, на месте изготовят конструкции, проведут демонтаж старых и установку новых витражей, — рассказали в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.
Несмотря на реконструкцию, музей будет работать в обычном режиме. Единственным неудобством для посетителей может стать перекрытый западный вход. Сейчас попасть в музей можно через западную башню, позже заходить нужно будет через восточную. Также до конца сентября закроют музей на крыше.
После ремонта в музее появится новая экспозиция под открытым небом. Она будет располагаться ближе к западному крыльцу.
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