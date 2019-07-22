2019-07-22T09:46:41+03:00
Общество

Жительнице Челябинска, у которой магазин списал с карты 13 тысяч за упаковку чая, вернули деньги

Сумма поступила на счет через три дня после списания
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Ни продавец, ни покупатель сразу не заметили ошибку. Фото героя публикацииНи продавец, ни покупатель сразу не заметили ошибку. Фото героя публикации
Изменить размер текста:

Супермаркет вернул 13 622 рубля челябинке Евгении, которые кассир по ошибке списала с ее карты. Девушка купила в магазине пачку чая, но продавец вместо одной упаковки пробила 274.

По словам Евгении, на кассе была очередь, кассир торопилась и даже не озвучила сумму покупки. А сама покупательница на автомате приложила карту к терминалу и ушла. Ошибку заметила только дома. За пачку чая она отдала половину своей зарплаты.

— Директор магазина сделал возврат. Сказал, что деньги должны прийти в течение 3-5 рабочих дней. Так и получилось. На четвертые сутки мои 13 тысяч вернулись обратно, — поделилась хорошей новостью Евгения.

Как ей объяснили кассиры из другой смены, это была не программная ошибка. Кассир после чая пробивала огурцы, короткий код у них — 274. Скорее всего, она просто случайно поставила этот код в позицию выше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, что станет с масштабным конгресс-холлом в Челябинске после разделения саммитов
Крупный пожар на Северо-Западе в Челябинске: МЧС стягивает силы в элитный поселок
В администрации Челябинска высказались о разделении саммитов ШОС и БРИКС
На бульваре в Магнитогорске нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны
В историческом музее Южного Урала начался капитальный ремонт
В рамках саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске пройдут десятки мероприятий
Глава Челябинской области дал старт конкурсу IT-специалистов
В мэрии предложили радикальное решение по борьбе с незаконной торговлей в Челябинске
Ответственную за долгий ремонт переходов в центре Челябинска могут уволить до конца дня
Авиакомпания «Победа» с октября запускает рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург
Президент провел встречу с Алексеем Текслером
У мэра Натальи Котовой появился новый заместитель
Пожарные спасли котенка, застрявшего в окне многоэтажки в Челябинске
«Уехал с остановки в сторону вокзала»: в Челябинской области пропал 13-летний подросток
Челябинский урбанист раскритиковал громкоговорители на водоемах, рассказывающие об утопленниках
«Привели к прилавку с конфетами и оставили»: в Челябинской области нашли трехлетнего ребенка
«Забыли про Кемерово?!» Пациенты детской больницы Магнитогорска оказались заперты во время пожарной тревоги