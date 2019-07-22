Жительнице Челябинска, у которой магазин списал с карты 13 тысяч за упаковку чая, вернули деньги

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-22T09:46:41+03:00

Сумма поступила на счет через три дня после списания

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Супермаркет вернул 13 622 рубля челябинке Евгении, которые кассир по ошибке списала с ее карты. Девушка купила в магазине пачку чая, но продавец вместо одной упаковки пробила 274.

По словам Евгении, на кассе была очередь, кассир торопилась и даже не озвучила сумму покупки. А сама покупательница на автомате приложила карту к терминалу и ушла. Ошибку заметила только дома. За пачку чая она отдала половину своей зарплаты.

— Директор магазина сделал возврат. Сказал, что деньги должны прийти в течение 3-5 рабочих дней. Так и получилось. На четвертые сутки мои 13 тысяч вернулись обратно, — поделилась хорошей новостью Евгения.

Как ей объяснили кассиры из другой смены, это была не программная ошибка. Кассир после чая пробивала огурцы, короткий код у них — 274. Скорее всего, она просто случайно поставила этот код в позицию выше.

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ИСТОЧНИК KP.RU