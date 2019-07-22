На бульваре в Магнитогорске нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-22T10:14:50+03:00

Он лежал в земле на глубине в полметра

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Боевой снаряд обнаружили рабочие во время строительных работ на бульваре вдоль проспекта Карла Маркса. Инцидент произошел вечером в субботу, 20 июля. На место тут же вызвали группу разминирования.

— Это боевой артиллерийский снаряд калибра 57 мм для противотанковой пушки «ЗИС-2» образца 1941 года. На нем следы сильной коррозии, он пролежал в земле многие годы. Нашли его на глубине не более полуметра, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

Снаряд поместили во взрывозащитный контейнер. А затем уничтожили на полигоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU