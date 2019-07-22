На подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске выделили 8 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-22T14:27:20+03:00

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Несмотря на перенос части саммитов ШОС и БРИКС в Санкт-Петербург из Челябинска, в регионе останутся почти восемь миллиардов рублей из федерального бюджета. Деньги на подготовку, как и было запланировано, потратят на благоустройство. Сэкономленные средства направят в социальную сферу — рассказал глава Челябинской области Алексей Текслер на встрече с президентом Владимиром Путиным.

— Важно, что останутся деньги. Мы действительно направим их на развитие инфраструктуры. Мы это уже делаем: дороги, новые развязки, благоустройство, ремонт фасадов, новый аэродромный комплекс, который соответствует всем самым высшим международным стандартам, новый аэропорт — это все действительно важно. Плюс мы на самом деле много сэкономим средств из за того, что главы государств к нам не приедут. Эти деньги как раз направим на социальную сферу, о чем я только что говорил, — рассказал Алексей Текслер.

Челябинск будет одной из площадок саммита. В городе пройдет деловой форум, культурные мероприятия и спартакиада.

ИСТОЧНИК KP.RU