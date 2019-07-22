Оранжевый уровень опасности: огонь снова угрожает Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-22T14:50:34+03:00

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Казалось, что аномальная жара в Челябинской области миновала. Однако в регионе продолжает сохраняться оранжевый уровень опасности. Этот показатель означает, что на Южном Урале высок риск масштабных пожаров. Экстренные службы прежде всего бдят за южными областями региона.

Причиной оранжевого уровня опасности стали погодные условия. Так в понедельник, температура в южных районах достигает +30 градусов. При этом дует серьезный ветер, который способствует распространению огня. При этом серьезных осадков не ожидается.

В ближайшие дни погода не изменится. Днем воздух будет прогреваться до +28..+30 градусов. Мы приготовили мини-гид о том, как пережить жару в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU