Семиклассник из Магнитогорска сбежал в Уфу и устроился там на работу

СЕГОДНЯ 15:02 2019-07-22T15:16:06+03:00

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Школьник из Магнитогорска - 14-летний Каримджон Куватов пропал 30 июня. С заявлением об исчезновении подростка в полицию обратилась его мама. Женщина рассказала, что они всей семьей гостили у родственников Благоварском районе Башкирии. Утром сын ушел гулять и больше не вернулся.

По факту пропажи подростка возбудили уголовное дело. Полиция разослала его фотографии по всей республике. К поискам подключились волонтеры.

Когда стали опрашивать родных, кто-то из них вспомнил, что мальчик неоднократно говорил: «Хочу уехать в Уфу». Однако никто из взрослых не обратил на его слова внимания.

Поиски продолжались три недели.

— Ночью 21 июля полицейские обнаружили подростка в одном из кафе Уфы. Выяснилось, что он сбежал в чужой город, чтобы найти работу. Все это время мальчик жил у знакомого и подрабатывал подсобным рабочим, — рассказали в пресс-службе СУ СКР России по Республике Башкортостан.

Сейчас беглеца передали родителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU