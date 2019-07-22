Семиклассник из Магнитогорска сбежал в Уфу и устроился там на работу
Школьник из Магнитогорска - 14-летний Каримджон Куватов пропал 30 июня. С заявлением об исчезновении подростка в полицию обратилась его мама. Женщина рассказала, что они всей семьей гостили у родственников Благоварском районе Башкирии. Утром сын ушел гулять и больше не вернулся.
По факту пропажи подростка возбудили уголовное дело. Полиция разослала его фотографии по всей республике. К поискам подключились волонтеры.
Когда стали опрашивать родных, кто-то из них вспомнил, что мальчик неоднократно говорил: «Хочу уехать в Уфу». Однако никто из взрослых не обратил на его слова внимания.
Поиски продолжались три недели.
— Ночью 21 июля полицейские обнаружили подростка в одном из кафе Уфы. Выяснилось, что он сбежал в чужой город, чтобы найти работу. Все это время мальчик жил у знакомого и подрабатывал подсобным рабочим, — рассказали в пресс-службе СУ СКР России по Республике Башкортостан.
Сейчас беглеца передали родителям.
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ИСТОЧНИК KP.RU