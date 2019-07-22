2019-07-22T15:25:34+03:00
Спорт

В семье челябинского хоккеиста Вячеслава Войнова родился второй ребенок

Об этом в своем Инстаграм рассказала супруга хоккеиста Марта Варламова
Алексей МИКУШИН
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У Вячеслава Войнова родилась дочь.У Вячеслава Войнова родилась дочь.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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«Добро пожаловать в нашу семью, доченька». Такие слова аккурат 20 июля, сразу после родов, опубликовала в соцсети супруга Вячеслава Войнова.

В 2017 году в семье хоккеиста родился сынишка Роман, а теперь у Вячеслава, как говорят, «джентльменский набор» — мальчик и девочка.

Вячеслав Войнов один из самых титулованных воспитанников челябинского «Трактора»: олимпийский чемпион, призер чемпионата мира, обладатель Кубка Гагарина, дважды в составе клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» выигрывал Кубок Стэнли.

Играя в Лос-Анджелесе Войнов «вляпался» в неприятную историю, связанную с домашним насилием, и даже попал в тюрьму. Но семейные дрязги улеглись и в 2015 году Вячеслав вернулся в Россию, где выступал за питерский СКА.

А с этого сезона Войнов подписал годовой контракт с омским «Авангардом». Сообщается, что его зарплата в новом клубе составит 70 миллионов рублей за сезон. Правда, это поменьше, чем в СКА, где он за тот же срок получал 200 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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