2019-07-22T16:25:00+03:00
Общество

Стену дома в центре Челябинска украсила картина с двумя девочками, спасающими котенка

Этот рисунок заряжен на доброту и поднятие настроения
Валентина ВАГАНОВА
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Граффити можно увидеть на доме по адресу Воровского, 34.Граффити можно увидеть на доме по адресу Воровского, 34.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Граффити-художники расписали фасад пятиэтажного дома по адресу Воровского, 34. На одной из стен теперь рисунок с интересным сюжетом: две девочки спасают котенка, который залез на дерево, а слезть побоялся.

Преобразил здание райтер Тимур Абдуллаев в рамках арт-фестиваля Ural Art Summer, приуроченного к саммитам ШОС и БРИКС. А эскиз подготовили художники из команды Graffiti Russia.

Очень красивая и качественная работа! Фото: Валентина ВАГАНОВА

Очень красивая и качественная работа!Фото: Валентина ВАГАНОВА

Горожане оценили рисунок, многим захотелось, чтобы их дома тоже так красиво расписали. Вот что люди пишут в соцсетях.

— Побольше бы таких домов. А не как сейчас, одна серость.

— Потрясающе. Я вчера прямо ахнула. Побольше бы такого городу.

Райтеры запланировали расписать 15 домов, все они расположены на гостевых маршрутах Челябинска. Со дня на день закончат оформление фасада на доме №54 по Свердловскому проспекту. Здесь будет уральский пейзаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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