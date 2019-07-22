Стену дома в центре Челябинска украсила картина с двумя девочками, спасающими котенка
Граффити-художники расписали фасад пятиэтажного дома по адресу Воровского, 34. На одной из стен теперь рисунок с интересным сюжетом: две девочки спасают котенка, который залез на дерево, а слезть побоялся.
Преобразил здание райтер Тимур Абдуллаев в рамках арт-фестиваля Ural Art Summer, приуроченного к саммитам ШОС и БРИКС. А эскиз подготовили художники из команды Graffiti Russia.
Очень красивая и качественная работа!Фото: Валентина ВАГАНОВА
Горожане оценили рисунок, многим захотелось, чтобы их дома тоже так красиво расписали. Вот что люди пишут в соцсетях.
— Побольше бы таких домов. А не как сейчас, одна серость.
— Потрясающе. Я вчера прямо ахнула. Побольше бы такого городу.
Райтеры запланировали расписать 15 домов, все они расположены на гостевых маршрутах Челябинска. Со дня на день закончат оформление фасада на доме №54 по Свердловскому проспекту. Здесь будет уральский пейзаж.
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