На пляжах Челябинска за неделю спасли 14 человек

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-22T17:12:14+03:00

Соблюдайте правила поведения на воде, особенно следите за детьми на пляже. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Жара не спадает, на челябинских водоемах по-прежнему многолюдно. И почти каждый день на пляжах происходят инциденты. За прошедшую неделю спасатели вытащили из воды 14 человек, в том числе двоих детей. Всего же с начала купального сезона на челябинских пляжах спасено 35 человек, из них 11 детей. Об этом сообщает издание «Полит74» со ссылкой на мэрию.

Сейчас на пляжах усилен контроль. По поручению врио главы города Натальи Котовой, на водоемах, не предназначенных для купания, установлены громкоговорители для оповещения отдыхающих о правилах безопасности на воде.

Систему оповещения смонтировали на пруду «Девичьи слезы». Сегодня ее установили на Студенческом и Голубом карьерах, скоро разместят также на Изумрудном карьере.

Сформирована 41 группа патрулирования из сотрудников МЧС и полиции, которые не просто мониторят обстановку, но и проводят предупредительную и разъяснительную работу с отдыхающими.

Возле водоемов поставили стенды с правилами безопасного купания. Матросам-спасателям приобрели сотовые телефоны с прямыми номерами УМВД для быстрого реагирования. К пропаганде безопасности купания привлекли даже священников.

— Начиная с четверга, на каждом богослужении до прихожан доводится информация о правилах отдыха и поведения на водоемах, — рассказали в администрации Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU