2019-07-22T18:04:38+03:00
Происшествия

СК начал проверку после гибели подростка, упавшего в заброшенную шахту в Челябинской области

По словам очевидцев, мальчика поднимали наверх альпинисты
Валентина ВАГАНОВА
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Спасти подростка медикам не удалось.Спасти подростка медикам не удалось.Фото: Александр ГЛУЗ
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Сегодня, 22 июля, в селе Новобурановка, что в Агаповском районе, произошла трагедия. 15-летний парень провалился в недействующую шахту. Как рассказывают очевидцы в соцсетях, он пошел с друзьями искупаться в карьере. Оттуда компания отправилась на территорию щебеночного завода, расположенную неподалеку, погулять возле шахт. Здесь все и случилось. Службы вызвал сторож предприятия, который прибежал на крики.

Подростка доставали наверх альпинисты. Он упал на глубину почти 40 метров.

— Смертельные травмы мальчик получил при падении в штрек недействующей шахты. Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Проверку взял на контроль руководитель следственного управления Денис Чернятьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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