Два человека погибли в массовом ДТП на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 18:55 2019-07-22T18:57:50+03:00

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Сегодня вечером, 22 июля, на трассе М-5 под Аргаяшом произошло серьезное ДТП. Столкнулись «Газель» и две легковушки. На месте работали пожарные, госавтоинспекторы и медики. По словам очевидцев, двое погибли, еще двоих увезли с травмами в больницу.

— Страшная авария: «Газель», Renault Sandero, ВАЗ 2112. Есть погибшие — мужчина и женщина, скончались на месте. Дорога на Аргаяш, поворот на поселок Мирный. «Газель» ехала со стороны Аргаяша в сторону Свердловской трассы. ВАЗ — в сторону Аргаяша. Иномарка выезжала с второстепенной дороги от поселка Мирный. Водитель не уступил дорогу, — рассказали очевидцы в соцсетях.

Люди, ехавшие в Renault Sandero, погибли. Фото: vk.com/taxikarim

Свидетели аварии также добавили, что женщина, которая ехала за рулем отечественного авто, получила травмы, у водителя «Газели» была забинтована нога. Их увезли на «скорой». По кадрам с места ДТП видно, что у ВАЗа и грузовой «Газели» сильно разбит перед.

Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU