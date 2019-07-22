Жителям Челябинской области бесплатно предоставят 286 земельных участков
Министерство имущества и природных ресурсов региона подготовило перечень земельных участков, которые бесплатно предоставят южноуральцам в следующем году. В список вошли 286 участков общей площадью 26,29 га. Об этом сообщает газета «Южноуральская панорама».
Участки предоставят жителям области под строительство дома или для ведения личного подсобного хозяйства.
— Больше всего земельных участков планируется предоставить в Магнитогорске, Красноармейском и Каслинском районах. Они могут быть предоставлены жителям региона в соответствии с установленной очередностью, — рассказали в пресс-службе минимущества региона.
Ознакомиться с утвержденным списком можно на сайте министерства. Здесь размещена информация о порядке бесплатного предоставления земельных участков и контакты чиновников, с которыми можно связаться по вопросу непосредственно в муниципалитетах.
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ИСТОЧНИК KP.RU