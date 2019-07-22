2019-07-22T20:48:08+03:00
Происшествия

«За рулем два месяца»: в Челябинской области 18-летний парень насмерть сбил пешехода на «зебре»

Южноуралец скончался на месте
Валентина ВАГАНОВА
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Водитель получил права два месяца назад. Фото: управление ГИБДД по Челябинской областиВодитель получил права два месяца назад. Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
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Смертельная авария произошла в ночь на понедельник, 22 июля, в Южноуральске. Молодой водитель на «пятнашке» сбил 31-летнего мужчину. Он переходил дорогу по пешеходному переходу возле дома №13 по улице Советской Армии.

— В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Сотрудники полиции проводят проверку по факту этого ДТП, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Госавтоинспекторы установили, что молодой южноуралец получил права два месяца назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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