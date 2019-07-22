«За рулем два месяца»: в Челябинской области 18-летний парень насмерть сбил пешехода на «зебре»
Смертельная авария произошла в ночь на понедельник, 22 июля, в Южноуральске. Молодой водитель на «пятнашке» сбил 31-летнего мужчину. Он переходил дорогу по пешеходному переходу возле дома №13 по улице Советской Армии.
— В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Сотрудники полиции проводят проверку по факту этого ДТП, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Госавтоинспекторы установили, что молодой южноуралец получил права два месяца назад.
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ИСТОЧНИК KP.RU