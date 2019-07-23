2019-07-23T04:40:11+03:00
Дом. Семья

«Прикован в клетке без еды и воды»: жители Челябинска пожалели медведя, живущего на пляже

Условия содержания животного обсуждают в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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Медведь живет на челябинском пляже. Фото: Анастасия Власова.Медведь живет на челябинском пляже. Фото: Анастасия Власова.
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На платном пляже Шершневского водохранилища живет медведь. Со слов очевидцев, он томится без воды в тесной клетке.

— Недавно, приехав в +35 градусов на пляж «Angela», мы увидели такую картину: в мизерной клетке на солнце сидел бурый медведь! Мало того, что клетка полностью противоречила нормам для крупного медведя, бедное животное было приковано лапами и головой промеж прутьев и не имело возможности пошевелиться. У животного даже не было миски хотя бы с водой, не говоря о еде!

Животное выставлено на смех и показ обществу. Целый день взрослые и дети тыкают в него пальцами, — рассказала Анастасия Власова на своей странице во «ВКонтакте».

Медведь живет на челябинском пляже. Фото: Анастасия Власова.

Медведь живет на челябинском пляже. Фото: Анастасия Власова.

Она написала ветеринару и зоозащитнику Карену Даллакяну, а также планирует жаловаться в соответствующие службы.

Пост девушки разлетелся по группам VK. Описанную ей картину подтвердили и другие посетители пляжа. Однако, есть противоположное мнение.

— Медведя там вырастили с малых лет, иначе бы он не выжил один без матери. Она погибла. Его кормят и поят по несколько раз в день сбалансированной пищей огромными медвежьими порциями. Еще для него сделан бассейн. Так что ему живется получше, чем некоторым людям, — защитила хозяев медведя Кристофорика Бузылева.

Примерно также прокомментировала ситуацию администрация пляжа «AngelA». Медведь по имени Сашка живет тут уже девятый год. У него просторная клетка, по которой он свободно перемещается.

Еще в 2015 году «Комсомолка» писала, что зоозащитники, в том числе Карен Даллакян, навещали животное и не нашли нарушений. Возможно, в этот раз медвежонок выглядел утомленным и несчастным из-за жары.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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