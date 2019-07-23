2019-07-23T04:41:11+03:00
Происшествия

Подросток украл брендовую майку и выпрыгнул в окно магазина в Челябинской области

Последствия оказались печальными
Ирина КАРЕЛИНА
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Подросток украл майку в секонд-хенде и выпрыгнул в окно. Фото из архива КП.Подросток украл майку в секонд-хенде и выпрыгнул в окно. Фото из архива КП.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Променял здоровье на тряпки: поступок подростка обсуждают в соцсетях.

Очевидцы рассказали, что 22 июля в Миассе 15-летний мальчишка украл футболку в секонд-хенде и направился с ней к выходу. Но его заметили сотрудники магазина. Пытаясь скрыться, парнишка сиганул в открытое окно на втором этаже.

— Зрелище было очень неприятное. Его ноги лежали, словно пластилиновые. Врачи скорой помощи будто пытались собрать его по частям, — написал один из очевидцев в группе «Инцидент Миасс» в VK.

В магазине парнишка был с четырьмя друзьями от 10 до 14 лет. Все прилично одеты.

— Они сидели на крыльце, пока их друга не уложили в машину. Женщина, которая помогала «скорой», велела ребятам сообщить маме пострадавшего. Она сама врач и сказала, что у него перелом обеих лодыжек, полгода пролежит на койке.

Очень жаль парнишку и его родителей. Однозначно все было по глупости, а не от того, что нет денег на тряпку, — дополнила Татьяна Плотникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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