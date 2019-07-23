Подросток украл брендовую майку и выпрыгнул в окно магазина в Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:41 2019-07-23T04:41:11+03:00

Подросток украл майку в секонд-хенде и выпрыгнул в окно. Фото из архива КП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Променял здоровье на тряпки: поступок подростка обсуждают в соцсетях.

Очевидцы рассказали, что 22 июля в Миассе 15-летний мальчишка украл футболку в секонд-хенде и направился с ней к выходу. Но его заметили сотрудники магазина. Пытаясь скрыться, парнишка сиганул в открытое окно на втором этаже.

— Зрелище было очень неприятное. Его ноги лежали, словно пластилиновые. Врачи скорой помощи будто пытались собрать его по частям, — написал один из очевидцев в группе «Инцидент Миасс» в VK.

В магазине парнишка был с четырьмя друзьями от 10 до 14 лет. Все прилично одеты.

— Они сидели на крыльце, пока их друга не уложили в машину. Женщина, которая помогала «скорой», велела ребятам сообщить маме пострадавшего. Она сама врач и сказала, что у него перелом обеих лодыжек, полгода пролежит на койке.

Очень жаль парнишку и его родителей. Однозначно все было по глупости, а не от того, что нет денег на тряпку, — дополнила Татьяна Плотникова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU